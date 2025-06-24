Катар пригрозил Ирану ответом после атаки на авиабазу США на территории государства

Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и оставил за собой право на прямой ответ. МВД также обратилось к гражданам.

По данным РИА Новости, официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сделал заявление об ударах Ирана по военной базе Эль-Удейд на его территории. Он заявил, что государство оставляет за собой право на прямой ответ.

"Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - отметил аль-Ансари.

В свою очередь, МВД Катара обратилось в аккаунте в X к гражданам и отметило, что ситуация в стране остается стабильной. По данным полиции, поводов для беспокойства нет. Отмечается, что сотрудники МВД следят за развитием событий и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

Сразу после этого Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

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