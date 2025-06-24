Взрывы прогремели близ военной базы США в Ираке

Сегодня в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада раздались взрывы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК. Данная база используется Соединенными Штатами.

Издание приводит перевод данных ливанского телеканала Al Mayadeen в соцсети X.

"Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада. Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими рассказал, что неизвестный беспилотник нанес удар по "Эт-Таджи". Погибших нет", - отмечается в материале.

Сообщается, что военная база "Эт-Таджи" используется силами коалиции во главе с США.

Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

После этого Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ. Заявление Катара поддержала Саудовская Аравия.

После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

А глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.

К слову, Катар уже открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США, о возобновлении полетов сообщили также Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.