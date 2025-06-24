"Акт, который не может быть оправдан": Саудовская Аравия осудила атаку Ирана по территории Катара

Саудовская Аравия поддержала Катар после того, как Иран атаковал военную базу США на территории государства. В МИД Саудовской Аравии заявили, что действиям Ирана нет оправданий, передает NUR.KZ.

Министерство иностранных дел королевства опубликовало пост в X, в котором выразило поддержку Катару.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает и порицает агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства и совершенно неприемлемым актом, который не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

В свою очередь, Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.