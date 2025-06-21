"Не получу ее, что бы ни делал": Трамп о своем выдвижении на Нобелевскую премию мира

Кабмин Пакистана решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам президент США эмоционально прокомментировал это в соцсети, передает NUR.KZ.

Согласно заявлению, опубликованному в соцсети Х, правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и решающего руководства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

"В момент обострения региональной нестабильности президент Трамп продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость посредством прочного дипломатического взаимодействия как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации, в конечном итоге обеспечив прекращение огня и предотвратив более широкий конфликт между двумя ядерными государствами, который имел бы катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами.

Это вмешательство является свидетельством его роли подлинного миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога", - говорится в заявлении.

Трамп прокомментировал предложение Пакистана в своем посте в соцсети Truth Social, в котором сообщал, что организовал договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, чья война продолжалась десятилетиями.

"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Индией и Пакистаном, я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию мира за сохранение мира между Египтом и Эфиопией (...), и я не получу Нобелевскую премию мира за реализацию Авраамских соглашений на Ближнем Востоке (...)! Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно!" - написал Трамп.

Отметим, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор президенту США не была присуждена эта награда.

И в прошлом, 2024 году, кандидатуру Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира.

И хотя он так и не получил ее, в 2020 году Трампу присвоили Шнобелевскую премию - шуточную научную премию, обладатели которой, по словам организаторов, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". Тогда Трампа и еще ряд мировых лидеров отметили за использование пандемии COVID-19, чтобы "научить мир тому, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Касательно ситуации в Пакистане напомним, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Вчера Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации". ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса и учебного центра военной разведки.

Но уже к вечеру стало известно, что странам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве США.

Однако сразу после достижения перемирия и Индия, и Пакистан обвинили друг друга в его нарушении. Местные жители сообщили о мощных взрывах в Кашмире.

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.