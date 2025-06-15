Под крики протестантов "Нет королям": как прошел военный парад армии США

В Вашингтоне прошел масштабный военный парад в честь 250-летия армии США. Параллельно в ряде городов прошли демонстрации против политики Дональда Трампа.

Вчера, 14 июня, в Вашингтоне прошел масштабный военный парад, который стал кульминацией праздничной программы к 250-летию армии США.

По данным РИА Новости, официальная часть началась с прохода вдоль Национальной аллеи военных в исторической форме образцов прошлых столетий и музыкального оркестра. Затем проследовали конные отряды и военнослужащие в парадной форме.

Военный парад в США. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Позднее прошли техника прошлого столетия и современные образцы вооружений, включая танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker. Также в параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, но из-за деревьев многим их было не видно.

Военный парад в США. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Euronews пишет, что парад совпал с 79-м днем рождения Трампа. Он сидел на специальной смотровой трибуне к югу от Белого дома и наблюдал за демонстрацией американской военной мощи.

Дональд Трамп на параде. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Издание сообщает, что шествие с участием более 6 тыс. солдат и 128 армейских танков Трамп пытался организовать еще во время своего первого срока после того, как увидел подобное мероприятие в Париже в 2017 году, но планы так и не были реализованы до этого года.

Военный парад в США. Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

Параллельно с парадом в ряде городов прошли митинги против политики Дональда Трампа.

DW сообщает, что митинги прошли под девизом "Нет королям" ("No kings") и были направлены против авторитаризма, политики в интересах миллиардеров и милитаризации американской демократии. Их также приурочили ко дню рождения президента страны.

Демонстрации состоялись в Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и других городах США. В штате Миннесота организаторы отменили протестные акции после того, как 14 июня там был застрелен один влиятельный политик от Демократической партии и ранен другой.

Митинг в Сан-Франциско. Фото: NIC COURY/AFP via Getty Images

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

11 июня власти штата заявили, что в городе начались грабежи, разгромы и акты вандализма. В полиции заявили о 200 задержанных, а мэр сообщила о более чем 20 разгромленных магазинах.

Затем сообщили, что на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начнет действовать комендантский час.

Кроме того, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих на автомобилях, если им нужно спастись.