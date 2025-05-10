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Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана. Иллюстративное фото: Madiha Ali/Getty Images

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии - об атаках на ряд объектов пишет Geo.tv, ссылаясь на источники в службе безопасности.

Власти Пакистана утверждают, что начали операцию, в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации Индии".

ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса в Индии. Сообщается, что факт его уничтожения подтвердили в СМИ Индии.

Также сообщается об уничтожении учебного центра военной разведки.

По заверениям пакистанской стороны, в Индии выведено из строя 70% электросети.

Как пишет CNN, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание высшего руководящего органа страны по вопросам ядерной и ракетной политики.

По информации РИА Новости, индийские СМИ со ссылкой на официальные лица передавали, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, были тяжело ранены при обстреле.

Позже главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о гибели чиновника, пострадавшего при ударах Пакистана по региону.

"Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа", - цитирует издание слова чиновника.

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Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243508-pakistan-nachal-masshtabnuyu-voennuyu-operaciyu-protiv-indii/