Кандидатуру Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни выдвинула кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.

Тенни заявила, что экс-президент заслужил Нобелевскую премию за помощь в подписании "Авраамовых соглашений" - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

По ее словам, на протяжении десятилетий "бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации" настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Однако Трамп, по словам Тенни, доказал, что это не так.

"Доблестные усилия президента Трампа по созданию "Авраамовых соглашений" были беспрецедентны, и до сих пор не получили признания со стороны комитета Нобелевской премии, что подчеркивает необходимость его выдвижения сейчас (на премию - прим. ред.)", - цитирует телеканал Тенни.

Он также заявила, что США следует признать лидерство Трампа и его условия по достижению мира во всем мире.

"Для меня большая честь выдвинуть сегодня кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, и я очень хочу, чтобы он получил признание, которого он заслуживает", - заключила Тенни.

Отметим, как пишет ТАСС, согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".

По желанию Нобеля эту премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны из числа заслуженных общественных и политических деятелей (необязательно норвежских), отошедших от дел.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин. На момент присуждения премии Мохаммади находилась в тюрьме.

К слову, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор экс-президенту США не была присуждена эта награда.

Но в 2020 году Трампу присвоили Шнобелевскую премию - шуточную научную премию, обладатели которой, по словам организаторов, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". Тогда Трампа и еще ряд мировых лидеров отметили за использование пандемии COVID-19, чтобы "научить мир тому, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".