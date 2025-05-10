Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня. Власти Индии и Пакистана это подтвердили. В ночь на 10 мая обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень, когда правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня»», — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Деталей соглашения Трамп не привел. Он поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о немедленном прекращении огня. «Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью!» — заявил он.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» с 17:00 по местному времени.

По словам Мисри, руководитель военных операций Пакистана позвонил своему индийскому коллеге днем в субботу, и обе стороны договорились, что прекратят удары на земле, в воздухе и на море. Они также договорились провести встречу 12 мая.

Госсекретарь Рубио поблагодарил премьер-министров двух стран, Нарендру Моди и Шахбаза Шарифа, за их «государственную мудрость в выборе пути мира».

Операция «Прочная стена»

В ночь на 10 мая правительство Пакистана объявило о начале крупномасштабной военной операции «Прочная стена» против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.

Нур Хан находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.

Генерал пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

Вскоре официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Всего, как утверждается в аккаунте пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре (индийские военные назвали это утверждение безосновательным). Все 25 — военные объекты, заявили представители армии Пакистана.

Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными не было.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри и представитель индийских ВВС Виоминка Сингх заявили, что пакистанские удары не нанесли ущерба военной инфраструктуре. Сингх назвала сообщения пакистанских военных «продолжающейся злонамеренной кампанией по дезинформации».

«Неспровоцированные пакистанские атаки беспилотников и ракет на Индию вызывают решительный военный ответ, — говорится в официальном заявлении индийских властей, которое распространило Министерство информации и радиовещания. — Несмотря на эскалацию, ВВС Индии обеспечивают безопасность гражданского населения, нейтрализуя угрозы».

Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана «вопиющей эскалацией», сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.

Госсекретарь США вечером 9 мая по времени США созвонился с командующим армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио предлагал помощь Вашингтона в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, сообщала представитель Госдепа США.

Как развивался новый этап конфликта

Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал свою причастность к нападению.

Начиная с 7 мая, Индия и Пакистан обмениваются трансграничными обстрелами. Накануне объявления Исламабадом военной операции, в пятницу 9 мая, значительная часть боевой активности велась в индийском Кашмире и соседних индийских штатах. Индия заявила, что сбила несколько десятков пакистанских беспилотников.

Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние три десятилетия, напоминает Reuters. Со среды в ходе атак ракет и дронов погибли, по предварительной оценке, как минимум 48 человек, установить точное число жертв пока не представляется возможным.

«У международного сообщества есть основания для беспокойства»

Комментарий редактора Би-би-си по Юго-Восточной Азии Анбарасана Этираджана

«Настал тот момент, свидетелем которого мало кто хотел бы быть.

Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан теперь обстреливают друг друга ракетами.

Это опасно в условиях продолжающейся военной эскалации со стороны обеих стран.

Пакистанские военные заявляют, что уничтожили индийскую авиабазу, аэродром и ракетный склад в Индии. Если это правда, то это масштабная провокация. Исламабад заявил, что это было сделано в ответ на ракетные удары Индии, в том числе один, нанесенный по авиабазе недалеко от столицы Исламабада. Индийская сторона пока не подтвердила пакистанскую версию событий.

После нескольких дней войны беспилотников две страны, похоже, оказались на неизвестной и довольно опасной территории.

Масштаб и интенсивность нынешних столкновений — худшие за последние три десятилетия. Характер ущерба, понесенного обеими сторонами, определит дальнейший ход действий в обеих столицах.

На данный момент международное сообщество должно быть обеспокоено. Учитывая накал страстей с обеих сторон, можно только догадываться, как далеко зайдет эскалация».