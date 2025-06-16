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Жителям Египта, Кыргызстана и еще 34 стран могут запретить въезд в США

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Статуя свободы
Статуя свободы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность добавления 36 стран в список стран, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washingtion Post.

Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран. В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран.

"В меморандуме, подписанном госсекретарем Марко Рубио и отправленном в субботу американским дипломатам, работающим со странами, говорится, что правительствам перечисленных стран дается 60 дней на выполнение новых контрольных показателей и требований, установленных Госдепартаментом", - сказано в публикации.

В меморандуме были указаны различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации, эти страны не выполнили. В некоторых странах "не было компетентного или готового к сотрудничеству центрального органа власти". Другие страны пострадали от "широко распространенного мошенничества со стороны правительства". В других было большое количество граждан, просрочивших свои визы в Соединенных Штатах, говорится в меморандуме.

Другие причины включали возможность получения гражданства за денежные инвестиции без требования проживания и заявления об "антисемитской и антиамериканской деятельности в Соединенных Штатах" со стороны людей из этих стран.

Страны, о которых идет речь в меморандуме: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

В начале этого месяца президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в Штаты гражданам 12 стран, в том числе Ирана и Афганистана.

Напомним, в марте этого года СМИ писали, что администрация Трампа собирается ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран, в том числе России и Беларуси. Тогда сообщалось, что дипломаты разработали список рекомендаций, предполагающий три градации ужесточения условий въезда.

Тогда же СМИ писали, что по вступлению в должность Трамп издал указ, требующий от Госдепа определить страны, "в отношении которых информация о проверке и скрининге настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки въезда граждан этих стран".

Добавим, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255742-zhitelyam-kyrgyzstana-i-eshche-35-stran-mogut-zapretit-vezd-v-ssha/