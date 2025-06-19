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    КТК намерен судиться с Украиной из-за атак беспилотников

    Опубликовано:

    Трубопровод КТК
    Трубопровод. Иллюстративное фото: cpc.ru

    Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    Об этом заявил глава КТК Николай Горбань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - пояснил он.

    Горбань не стал обозначать сроки разбирательства, поскольку раньше у компании не было такого опыта. Он также сообщил, что ущерб КТК из-за атак украинских БПЛА составил 2,7 миллиарда рублей - это суммарно косвенные и прямые убытки.

    По его словам, консорциум сможет назвать сумму, которая будет компенсирована, не раньше конца года, поскольку согласование со страховыми компаниями всегда идет долго.

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    Также отмечается, что владелец нефтеперекачивающей станции "Кавказская" начал работы по ее восстановлению после удара дронов, но узнать сроки их завершения можно только у собственника и руководства НПС.

    Напомним, в середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

    После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

    Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

    Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

    18 февраля в Минэнерго Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

    С заявлением также выступили в казахстанском МИДе.

    24 марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о новой атаке украинских дронов на свои объекты. В Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию.

    Добавим, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК ) - это нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

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