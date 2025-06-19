Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, встреча с Зеленским возможна на каком-то завершающем этапе урегулирования конфликта, чтобы поставить точку.

"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявил Путин.

Отметим, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.

Владимир Зеленский в преддверии одного из раундов переговоров двух делегаций отмечал, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность нужно готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Позже "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Путин отверг возможность переговоров с Зеленским.

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