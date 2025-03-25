Минэнерго Казахстана отреагировало на заявление КТК о новой атаке дронов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о новой атаке украинских дронов на свои объекты. В Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию.

Как сообщает КТК в своем Telegram-канале, ссылаясь на информацию от Минобороны России, 24 марта на место расположения нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае была совершена атака дронов. Его сбила ПВО.

Ранее в феврале эта же НПС уже подвергалась атакам дронов.

Сейчас на НПС ведутся восстановительные работы. В консорциуме заявляют, что из-за атак объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, и отмечают, что атаки дронов "деструктивно влияют на финансовые результаты КТК".

Между тем в Министерстве энергетики Казахстана агентству Kazinform сообщили, что на 24 марта КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений.

Напомним, в середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

18 февраля в Минэнерго Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

С заявлением также выступили в казахстанском МИДе.