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"Транснефть": Прокачка нефти из Казахстана может снизиться на 30% после атаки БПЛА

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Объект КТК
Объект. КТК. Иллюстративное фото: cpc.ru

Последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что скажется на объемах прокачки нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на "Транснефть".

На сайте ПАО "Транснефть" опубликовано официальное заявление акционера в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающую станцию "Кропоткинская", которая произошла накануне.

"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения", - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что НПС "Кропоткинская" была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Сейчас транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Тенгиз-Новороссийск" временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС.

"По мнению специалистов, последствия указанного удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%", - заявили в ПАО.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

Напомним, накануне в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в январе гендиректор КТК (Каспийского Трубопроводного Консорциума) отвечал на вопросы журналистов, не связаны ли остановки в работе нефтепровода с политическими причинами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221748-transneft-prokachka-nefti-iz-kazahstana-mozhet-snizitsya-na-30-posle-ataki-bpla/