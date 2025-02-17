Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Атака БПЛА на объект КТК: есть ли ограничения для транспортировки казахстанской нефти

Опубликовано:

Объект КТК
Объект. КТК. Иллюстративное фото: cpc.ru

Министерство энергетики Казахстана сделало заявление касательно работы КТК после атаки беспилотников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

️"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - заявили в Минэнерго РК.

Напомним, что сегодня нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации.

Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, отметили в КТК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2221373-ataka-bpla-na-obekt-ktk-v-minenego-kazahstana-sdelali-zayavlenie/