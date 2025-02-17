Атака БПЛА на объект КТК: есть ли ограничения для транспортировки казахстанской нефти
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Министерство энергетики Казахстана сделало заявление касательно работы КТК после атаки беспилотников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
️"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - заявили в Минэнерго РК.
Напомним, что сегодня нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА.
Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации.
Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, отметили в КТК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2221373-ataka-bpla-na-obekt-ktk-v-minenego-kazahstana-sdelali-zayavlenie/