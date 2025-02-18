Атака беспилотников на КТК: в Минэнерго сделали новое заявление
Опубликовано:
В министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума, передает NUR.KZ.
Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.
"Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод "Тенгиз - Новороссийск" был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.
Однако сегодня, 18 февраля, на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
Сегодня генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221830-ataka-bespilotnikov-na-ktk-v-minenergo-sdelali-novoe-zayavlenie/