"Здесь он прав": Путин согласился со словами Трампа о конфликте в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться, передает РИА Новости.

Свое мнение глава РФ озвучил во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

"По поводу заявления президента Трампа… Он неоднократно говорил, что "если бы я был президентом, то этой войны бы не было". Я думаю, что и здесь он прав", - заявил Владимир Путин.

Еще в ходе мероприятия Путин согласился с еще одни заявлением Трампа - о переговорах в Стамбуле.

"По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что "Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" И он прав. В этом смысле он абсолютно прав", - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом.

"А по поводу возможных встреч с господином Трампом, она была бы в высшей степени полезной, но я согласен с президентом Соединенных Штатов, она, конечно, должна быть подготовленной и закончиться какими-то позитивными результатами", - отметил он.

Отметим, в прошлом году президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что началась война в Украине. По словам главы Белого дома Байден "спровоцировал эту войну".

Также напомним, что Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.

"Зачем ему ехать, если я не поеду? Потому что я не собирался ехать. И я сказал, я не думаю, что он поедет, я не знаю. И это оказалось правдой. Но у нас там есть люди", - прокомментировал он.