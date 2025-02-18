Украина официально подтвердила атаку на российские НПЗ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

"Вчера силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России.

В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар.

Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь". В результате поражения они выведены из строя", - сообщается в публикации.

Также Генштаб ВСУ информирует, что "силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии России".

"Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться", - утверждается в публикации.

Напомним, накануне в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако сегодня, 18 февраля, на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.