Нефтетранспортный объект КТК подвергся атаке беспилотников

Сегодня нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТК.

По данным пресс-службы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), сегодня, 17 февраля, нефтетранспортный объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА.

"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - отмечается в комментарии.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации.

Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, отметили в КТК.

Отмечается, что НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.