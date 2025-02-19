"Важный вопрос для экономики": В МИД Казахстана прокомментировали атаку беспилотников на КТК
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В МИД Казахстана прокомментировали ранее совершенную атаку беспилотников на крупную нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает NUR.KZ.
Казахстанские дипломаты намерены обсудить этот вопрос с украинскими партнерами.
"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.
Напомним, ранее в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.
Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".
А накануне в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222025-vazhnyy-vopros-dlya-ekonomiki-kazahstana-v-mide-prokommentirovali-ataku-bpla-na-obekt-ktk/