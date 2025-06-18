Крушение самолета в Индии: названа предварительная причина катастрофы

Причиной крушения самолета авиакомпании Air India, в котором из 242 человек на борту все, кроме одного, погибли, мог быть отказ двигателей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам людей, знакомых с расследованием крушения самолета Air India, следователи полагают, что на борту работала аварийная турбина. Это ставит под сомнение правильность работы двигателей самолета во время взлета.

Согласно руководству авиакомпании по Boeing 787, изученному редакцией издания, аварийная система Ram Air Turbine (RAT) может автоматически сработать в полете, если оба двигателя вышли из строя, если снижено давление гидравлической системы, приборы в кабине пилотов теряют питание или возникают проблемы с электронасосами самолета.

Также пилоты могут вручную развернуть RAT, если это необходимо. По словам Энтони Брикхауса, американского консультанта по безопасности в аэрокосмической отрасли, наиболее распространенным случаем является ситуация, когда пилот думает, что отказали оба двигателя.

"В коммерческой авиации отказ двух двигателей случается крайне редко", - добавил он.

Производители самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace отказались от комментариев, сообщается в статье.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Позже стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей. Поэтому в результате крушения погибли не только пассажиры лайнера, но и люди, находившиеся в общежитии для врачей, в которое врезался самолет. Предположительно, здесь погибло около 50 человек - таким образом, общее число погибших в катастрофе достигло 290.

Позднее гражданин Великобритании Вишвакумар Рамеш - единственный выживший после крушения рейса AI171 авиакомпании Air India - рассказал журналистам о произошедшем.

Добавим, президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии в связи с произошедшей трагедией.