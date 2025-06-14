"Сам до сих пор не верю, что выжил". Рассказ единственного уцелевшего с самолета Air India, который упал в Ахмедабаде

Гражданин Великобритании Вишвакумар Рамеш — единственный выживший после крушения рейса AI171 авиакомпании Air India — рассказал журналистам о произошедшем.

В самолете, который в четверг вылетел в Лондон из Ахмадабада и упал почти сразу после взлета, ему досталось место 11A — то есть в 11-м ряду, у иллюминатора, где у лайнера Boeing 787 расположен аварийный выход.

«Когда получилось отстегнуть ремень безопасности, я выбил это отверстие ногой и выполз наружу», — рассказал 40-летний Рамеш в интервью индийскому государственному изданию DD News.

Как сообщила авиакомпания Air India, все остальные находившиеся на борту 241 человек (229 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли. В списке жертв авиакатастрофы — в основном граждане Индии (169) и Великобритании (52).

На данный момент на месте крушения обнаружено более 200 тел, однако далеко не всегда понятно, какие из них принадлежат пассажирам, а какие — жертвам падения самолета на земле. Лайнер упал на общежитие, где находились квартиры медиков и медицинских студентов.

С журналистами DD News Вишвакумар Рамеш общался, сидя на больничной койке. По его словам, буквально через несколько мгновений после взлета свет в самолете «начал мерцать».

Рамеш рассказал, что в течение пяти-десяти секунд было ощущение, словно самолет как бы «застрял в воздухе». «Огни начали мерцать зеленым и белым… и тут самолет врезался в здание и взорвался».

В здании, оказавшемся на пути рухнувшего «Дримлайнера», располагалось общежитие сотрудников местной Гражданской больницы им. Байрамджи Джиджибхоя и студентов открытого при ней Медицинского колледжа.

Рамеш, которого в Лестере ждут жена и четырехлетний сын, рассказал, что его кресло было в той части фюзеляжа, которая упала на землю, не задев самого здания.

«Когда люк вылетел, то я увидел, что за ним есть какое-то свободное пространство, — рассказал он. — Я попытался туда пролезть — и мне это удалось».

«У того, кто сидел у стены с другой стороны фюзеляжа, выбраться просто не было шансов, поскольку именно той стороной вниз самолет и рухнул».

Причина крушения пока не известна. Официальные лица сообщают, что с места крушения был извлечен «черный ящик», который сможет дать следователям дополнительную информацию.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что Рамеш сам подходит к машине скорой помощи, пока за его спиной клубится дым.

В то, что ему удалось выбраться из-под обломков живым, он, по его собственным словам, до сих пор не может поверить сам.

«Я видел, как у меня на глазах умирают люди — стюардессы и два пассажира, которые сидели со мной рядом, — вспоминает он пережитое. — На мгновение мне показалось, что я тоже умру, но когда я открыл глаза и огляделся, то понял, что жив».

«Сам до сих пор поверить не могу, что выжил. Я буквально выбрался из-под обломков».

Лечащий врач Рамеша, Дхавал Гамети, говорит, что выживший «немного потерян, и у него многочисленные травмы по всему телу», но в целом его жизни, похоже, ничто не угрожает.

Британские власти сообщили, что утром с Рамешем связались дипломаты, «чтобы предложить ему консульскую поддержку».

Кто такой Вишвакумар Рамеш

Родился Вишвакумар Рамеш в Индии, но в 2003 году переехал в Великобританию. Вместе с ним злополучным рейсом летел и его брат Аджай.

Как рассказал их двоюродный брат Хирен Кантилал, в Индию братья Рамеш приезжали в отпуск на несколько месяцев.

Кантилал также уточнил, что наутро в пятницу Рамеш разговаривал с его семьей, выглядя при этом относительно здоровым, поскольку «нормально мог ходить и говорить».

Он добавил: чтобы добраться до Индии, родные выжившего продолжают искать от британского правительства поддержки, которую, по его словам, они еще не получили.

На запрос Би-би-си в МИД Британии о том, связывались ли представители ведомства с семьей Вишвакувара Рамеша, пресс-секретарь Форин-офиса уточнил, что связывались дипломаты с самим Рамешем.

В то же время, представитель МИД заверил Би-би-си, что их «консульские работники готовы оказать поддержку семьям находившихся на борту самолета […] британских граждан».

Число жертв крушения растет

Пока единственный выживший в авиакатастрофе все еще находился в больнице, министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Наиду Кинджарапу сообщил, что на месте крушения найден один из двух бортовых самописцев.

Администрация холдинга Tata Group, которой принадлежит авиакомпания Air India, сообщила, что для независимого расследования инцидента в пятницу в Индию прибыли эксперты из Британии и США.

Тем временем стало известно о еще по меньшей мере восьми жертвах крушения, погибших на земле, в разрушенном здании медицинского общежития.

Как сообщил Би-би-си представитель городского департамента здравоохранения, четверо погибших учились в местном медицинском колледже, оставшиеся четверо — родственники других также проживающих там медиков.

В пятницу утром премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил место крушения, а затем приехал в больницу к пострадавшим (помимо Рамеша, там находятся раненые в общежитии и члены семей погибших в крушении).

У здания больницы его встретил импровизированный палаточный городок, разбитый родными и близкими погибших пассажиров и членов экипажа, многие из которых провели здесь прошлую ночь.

Как сообщили Би-би-си в местной полиции, за первые сутки семьям было выдано лишь шесть тел погибших (из почти 250), которых их близкие смогли опознать по внешнему виду.

Еще накануне медики заявили, что некоторых жертв можно будет опознать только при помощи ДНК-тестов, поэтому родственники большинства из них сдают свою кровь на анализ, чтобы помочь идентификации.