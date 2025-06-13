290 погибших, смерть экс-министра и первая катастрофа для Boeing Dreamliner: что известно об авиакатастрофе в Индии

Вчера, 12 июня, в Индии потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Air India. Что известно об авиакатастрофе к этому часу - в материале NUR.KZ.

Как пишет CNN, на месте крушения даже сейчас продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они прочесывают местность в Ахмадабаде, крупном городе в западном индийском штате Гуджарат.

Как сообщает телеканал, все находившиеся на борту самолета, кроме одного, погибли: Air India подтвердила в своем заявлении, что из 242 человек на борту ее самолета, все, кроме одного, погибли. На борту самолета находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады.

Единственный выживший в авиакатастрофе — гражданин Великобритании индийского происхождения, и он проходит лечение в больнице, сообщила авиакомпания. Его зовут Вишваш Кумар Рамеш. Его родны подтвердили, что говорили с ним после того, как его доставили в больницу. Врачи отмечают, что его состояние удовлетворительное, в ближайшие дни мужчину выпишут из больницы.

Среди погибших пассажиров предположительно был бывший министр: По словам официальных лиц правительства Индии, Виджай Рупани, бывший главный министр Гуджарата, предположительно, погиб в результате крушения в четверг.

В результате крушения погибли не только пассажиры лайнера, но и люди, находившиеся в общежитии для врачей, в которое врезался самолет. Предположительно, здесь погибло около 50 человек.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) начало официальное расследование авиакатастрофы, согласно заявлению министра гражданской авиации Союза Рама Мохана Наиду Кинджарапу. Чиновники авиации из США и Великобритании направляют следователей для оказания помощи в расследовании.

Глава Boeing предлагает полную поддержку Индии: президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг сказал, что он говорил с председателем Air India Чандрасекараном после крушения. Он подтвердил, что "команда Boeing готова поддержать расследование, проводимое индийским Бюро по расследованию авиакатастроф".

РБК пишет, что эта катастрофа стала первой для лайнеров Boeing 787 Dreamliner, которые летают с 2011 года, это первая крупная авария