Крушение "Дримлайнера" в Индии: что могло стать причиной катастрофы?

Что именно произошло с лайнером авиакомпании Air India, выполнявшим рейс из Ахмадабада в лондонский аэропорт "Гатвик", станет понятно только после проведения тщательного расследования, но известно, что в авиации первые моменты после взлета являются самыми сложными.

Это немного сокращенный и адаптированный перевод материала отдела BBC Verify, опубликованного на сайте BBC News.

В ближайшие дни к индийским следователям присоединятся эксперты из США и Британии, которые будут пытаться установить причины крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner вскоре после взлета в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.

Это первый случай катастрофы "Дримлайнера" с человеческими жертвами с момента ввода в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. В результате катастрофы погиб 241 человек на борту, а также люди на земле.

Би-би-си поговорила с авиационными экспертами, а также с базирующимися в Индии пилотами (некоторые говорили на условиях анонимности), которые регулярно летают на самолетах этого типа из международных аэропортов страны, чтобы попытаться выяснить, какие факторы могли привести к тому, что самолет упал на жилые дома в Ахмадабаде через секунды после взлета.

Проблемы с набором высоты

Самолетом управляли командир воздушного судна Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундар. Оба были опытными пилотами, их общий налет - более 9 тысяч часов. Сабхарвал более 22 лет проработал пилотом гражданской авиации.

На борту лайнера находилось 242 человека. Он вылетел из аэропорта Ахмадабада в 13:39 по местному времени (8:09 по Гринвичу), сообщила Air India. По словам министра внутренних дел Индии Амита Шаха, самолет перед вылетом был полностью заправлен - в его баках было 100 тонн топлива.

Почти сразу после взлета пилоты подали сигнал бедствия, сообщили власти Индии. После этого борт перестал выходить на связь. Неясно, что именно вызвало сигнал, но единственный выживший пассажир рассказал индийским СМИ, что услышал громкий шум, когда самолет пытался набрать высоту.

Би-би-си подтвердила подлинность видеозаписи, на которой видно, как самолет летит на небольшой высоте над жилым районом. Последние переданные данные показывают, что лайнер достиг высоты 625 футов (109 м). Затем он снижается и исчезает из виду за деревьями и зданиями, после чего происходит взрыв.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, самолет находился в воздухе в течение 30 секунд.

Спекуляции о "крайне редком" двойном отказе двигателей

На основании одних видеозаписей установить причину катастрофы практически невозможно.

В ближайшие дни начнется масштабное расследование, которое будет включать исследование бортовых самописцев и экспертизу обломков. Судя по имеющимся кадрам, самолет с трудом отрывался от земли.

Одной из причин, о которой говорят некоторые эксперты, является возможность крайне редкого двойного отказа двигателей.

Возникают также вопросы о том, была ли выпущена аварийная авиационная турбина (Ram Air Turbine, RAT), которая используется, когда основные системы не могут генерировать энергию.

Самым известным примером двойного отказа двигателей является аварийная посадка лайнера Airbus A320 на Гудзон ("Чудо на Гудзоне") в 2009 году, когда оба двигателя отказали после столкновения со стаей птиц вскоре после взлета из аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. Тогда экипажу удалось благополучно посадить самолет на воду.

Один из опытных пилотов рассказал Би-би-си, что двойной отказ двигателей может также быть вызван загрязнением или засорением топлива. Двигатели самолетов полагаются на точную систему дозирования топлива - если она засоряется, это может привести к остановке двигателя.

Бывший пилот Марко Чан говорит, что на имеющихся записях нет никаких доказательств, указывающих на двойной отказ двигателей.

Авиаэксперт Мохан Ранганатан отмечает, что двойной отказ - "очень, очень редкий случай".

Производитель двигателей GE Aerospace заявил, что направляет в Индию команду для помощи в расследовании, а корпорация Boeing сообщила, что оказывает Air India полную поддержку.

Столкновение с птицами

Еще одна версия, выдвинутая некоторыми экспертами в Индии, - столкновение со стаей птиц.

Подобные столкновения могут быть чрезвычайно опасны для воздушного судна. В самых серьезных случаях двигатели могут потерять тягу, если в них попадет птица, как это произошло в Южной Корее в результате катастрофы самолета Jeju Air, в которой в прошлом году погибли 179 человек.

Эксперты и пилоты, знакомые с аэропортом Ахмадабада, рассказали Би-би-си, что он "известен большим количеством птиц".

"Они всегда рядом", - говорит эксперт Мохан Ранганатан. То же самое сказали нам три индийских пилота, которые летали в этот аэропорт и из него.

Согласно данным Министерства гражданской авиации Индии, представленным в парламенте в декабре 2023 года, в штате Гуджарат, где произошла катастрофа, за пять лет было зарегистрировано 462 случая столкновения с птицами, большинство из которых произошло в аэропорту Ахмадабада.

Издание Times of India приводило данные Управления аэропортов Индии за сентябрь 2023 года, согласно которым в 2022-2023 годах в Ахмадабаде было зарегистрировано 38 столкновений с птицами, что на 35% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

В случае с приводнением на Гудзон стая птиц попала в двигатели на высоте 2700 футов (823 метра). В ситуации с самолетом Air India у пилотов не было бы ни достаточной высоты, ни времени для маневра.

При этом один из опытных пилотов говорит, что столкновение с птицами редко приводит к катастрофе, "если только оно не затрагивает оба двигателя".

Какую роль играли закрылки самолета?

Три эксперта, с которыми пообщались журналисты BBC Verify, предположили, что катастрофа могла произойти из-за того, что закрылки самолета не были выпущены во время взлета, хотя другие пилоты и аналитики оспаривают эту версию.

Закрылки (элемент механизации крыла) играют важную роль во время взлета, набора высоты, снижения и посадки, а также помогают самолету создать максимальную подъемную силу на низких скоростях.

Если они не выпущены должным образом (не находятся в определенном положении), полностью загруженному самолету с пассажирами и топливом для длительного полета будет тяжело взлетать, особенно в условиях сильной жары.

В Ахмадабаде, где в четверг температура приближалась к 40 градусам Цельсия, более разреженный воздух требовал бы более высокого отклонения закрылков и большей тяги двигателя, сказал Би-би-си один из пилотов. В таких условиях даже небольшая ошибка в настройках может иметь катастрофические последствия.

По словам другого пилота, взлет с убранными закрылками вызвал бы активацию системы предупреждения, сигнализируя экипажу о небезопасной взлетной конфигурации.

Бывший пилот Марко Чан сказал Би-би-си, что по имеющимся кадрам взлета сложно с уверенностью сказать, были ли закрылки выпущены, но подобная ошибка, по его словам, была бы "крайне необычной".

"Закрылки устанавливаются самими пилотами перед взлетом, и существует несколько чек-листов и процедур для проверки этих настроек, — сказал он. — Если они не установлены правильно, это может указывать на человеческую ошибку".

При участии Джейка Хортона.