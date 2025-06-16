NBC: Трамп "дал молчаливое одобрение" Израилю на авиаудары по Ирану

Как сообщается по заявлению источников, за несколько дней до эскалации на Ближнем Востоке Трамп "дал молчаливое одобрение" Израилю на действия против Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает издание со ссылкой на интервью с пятью неназванными чиновниками США, двумя чиновниками с Ближнего Востока и еще нескольких информаторов, Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок.

Но, как пишут авторы статьи, за несколько дней до авиаударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана "была оправданной", и "дал Израилю молчаливое одобрение" на военную операцию, а также решил предоставить ограниченную поддержку США.

Также отмечается, что после начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им нацелиться и убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Нетаньяху представил этот план Трампу, но президент США выступил категорически против.

Напомним, сегодня мы писали, что, по информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере.

При этом еще информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

А сегодня Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

Отметим также, на прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Также в МИД РК сообщили, сколько казахстанцев находятся в Иране и Израиле.