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"Впервые днем": Израиль снова ударил по Тегерану, Иран в ответ запустил ракеты

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Взрывы в Тегеране
Взрывы в Тегеране. Скриншот из видео: t.me/Nournews_ir

СМИ сообщают о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

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Al Jazeera сообщает, что в Тегеране раздаются новые взрывы, которых было как минимум два. Один из них был слышен в районе аэропорта Мехрабад. В Тегеране работают системы противовоздушной обороны. Сообщается, что в дневное время звуки работы систем ПВО слышны впервые с начала прямого конфликта с Израилем.

Также в одном из районов Тегерана разрушен водопровод, из-за этого затопило улицы. Сообщается, в Тегеране взорвались пять бомб, заложенных в авто. Иранские власти сообщили, что возместят ущерб гражданам, чьи дома и машины повредились в ходе атак.

Израильская армия также ударила по иранскому заводу Shiraz Electronics Industries. Там производят почти все радиолокационные системы в стране. Информации о пострадавших нет. Кроме того, отмечается, что ЦАХАЛ атаковала районы к востоку от Тегерана.

Еще корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля.

"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.

Кроме того, израильский БПЛА атаковал здание полиции в Тегеране, несколько силовиков получили ранения, передает иранское госагентство Fars.

По данным арабских СМИ, местные жители массово покидают город. На выезде из столицы Ирана огромные пробки.

Затем ЦАХАЛ сообщил, что в Израиле зафиксировали запуск иранских ракет в сторону своей территории, средства ПВО начали их перехват. В нескольких районах прозвучали сирены, жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла.

IRIB сообщил, что Иран начал новую атаку на Израиль, ракеты ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.

The Jerusalem Post пишет, что сирены зазвучали над северным и центральным Израилем, а также Западном берегу. Правительство продлило чрезвычайное положение в тылу до 30 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255649-vpervye-dnem-izrail-snova-udaril-po-tegeranu-iran-v-otvet-zapustil-rakety/