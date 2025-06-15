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Масштабные удары Ирана по Израилю: около 200 человек пострадали, сообщается о погибших

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Последствия удара Ирана по Израилю
Спасатели раскапывают завалы. Фото: JOHN WESSELS/AFP via Getty Images

Иран и Израиль этой ночью обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе. Есть десятки пострадавших, сообщается о погибших.

По данным израильских СМИ, в результате ночной атаки Ирана на территорию Израиля погибли не менее одиннадцати человек, среди них дети в возрасте восьми и десяти лет.

Около 200 человек получили ранения, еще около тридцати пяти считаются пропавшими без вести, сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 15 июня с иранской стороны было произведено два ракетных залпа - около ста ракет. Основную часть удалось перехватить средствами ПВО. Также были сбиты десятки ударных беспилотников.

Несмотря на это, несколько ракет достигли жилых районов, удары зафиксированы в Бат-Яме, Реховоте, Тамре и ряде других населенных пунктов. Пострадали дома мирных жителей.

В городах Израиля продолжается разбор завалов. Только в Бат-Яме, по данным Командования тыла, под завалами могут находиться до 35 человек.

Из Тель-Авива поступают кадры, на которых спасатели выносят пострадавших из разрушенных зданий. Ведутся поисково-спасательные работы.

Завалы
Завалы. Фото: JOHN WESSELS/AFP via Getty Images

Напомним, в ночь на 15 июня Иран нанес удар по израильским городам. Сирены зазвучали в Хайфе и на севере Израиля. Ранее сообщалось, что Иран использовал минимум одну гиперзвуковую ракету.

Ситуация накалилась в ночь на пятницу, когда израильские военные нанесли удар по Ирану. Сразу после в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже произошла новая израильская атака по территории Ирана. Взрывы прогремели в разных районах близ столицы Ирана - Тегерана.

Затем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Тем временем авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

В ночь на субботу Иран нанес ответный удар по Израилю.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255538-masshtabnye-udary-irana-po-izrailyu-okolo-200-chelovek-postradali-soobshchaetsya-o-pogibshih/