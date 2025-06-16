Сколько казахстанцев находятся в Иране и Израиле, сообщили в МИД РК

На брифинге в МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о количестве находящихся в Иране и в Израиле казахстанцах, передает корреспондент NUR.KZ.

"МИД РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке в связи с эскалацией отношений между Ираном и Израилем. Посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме.

По имеющимся данным, в Иране находятся 132 гражданина Республики Казахстан, в Израиле - 219. Дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками", - сообщил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь. В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным гражданам, находящимся на территории Ирана.

Ранее Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Добавим также, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

А Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.