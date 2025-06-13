"Мы знали, как удержать их там": погибших иранских командиров обманом собрали для удара

Собрать иранских командующих в одном месте было спланированной операцией израильской разведки. Перед этим Тель-Авив собирал о военнослужащих информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Напомним, сегодня мы сообщали, что в результате израильской атаки погибли начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий КСИР и еще несколько военнослужащих и ученых.

Издание пишет, что Израиль смог обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары. Об этом телеканалу Fox News рассказал неназванный представитель израильских спецслужб.

"Мы совершили специальные действия, которые помогли узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но что еще важнее — мы знали, как удержать их там", — рассказал собеседник телеканала.

Источник добавил, что удары оказались успешнее, чем ожидал Тель-Авив, были превентивно поражены баллистические ракеты, которые могли атаковать Израиль, и системы ПВО.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

Еще красный флаг, известный также как флаг мести, был поднят на бирюзовом куполе усыпальницы мечети Джамкаран в иранском городе Кум. В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.