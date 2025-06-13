Глава генштаба вооруженных сил Ирана погиб в результате атаки Израиля

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб в результате израильской атаки, передает NUR.KZ.

Иранское агентство Isna сообщает, что в результате атаки Израиля погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Мохаммад Багери.

Кроме того, Tasnim пишет, что при ударе погиб командующий КСИР, генерал-майор Хосейн Салами.

По информации IRNA, погибли также иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Mehr сообщает, что также погиб командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия", генерал Голамали Рашид.

Кроме того, погибли по меньшей мере пять человек, пишет РИА Новости. Сообщает, что насчитывается еще 20 пострадавших после того, как Израиль нанес удары по жилым районам столицы Израиля.

"Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)", — переводит издание иранский источник.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Позже в столице Ирана Тегеране вновь прогремели взрывы - Израиль проводит еще одну атаку по иранским объектам.

После атаки Израиля на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.

Кроме того, посольство РК в Израиле сделало заявление на фоне атаки Израиля на Иран - находящимся в Израиле казахстанцам советуют следовать указаниям военных.