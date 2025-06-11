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"Думаю, я мог бы": Дональд Трамп высказался о прощении Илона Маска

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Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Дональд Трамп допустил, что в будущем может простить Илона Маска, с которым у него испортились отношения из-за споров о законопроекте, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Издание выпустило подкаст Pod Force One, отрывок из которого приводится в печатной версии. В нем Дональд Трамп сказал, что он не "винит" Маска в распаде их альянса, но "немного разочарован".

"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против законопроекта, который феноменален. … Он просто... я думаю, что он чувствует себя очень плохо, когда сказал это, на самом деле", - заявил Трамп.

После Трамп признался, что "был разочарован", когда журналист заявила, что Маск, похоже, относился к президенту "немного как к отцу". Также он ответил на вопрос, смогут ли они с Маском когда-нибудь снова наладить хорошие отношения.

"Думаю, я мог бы, но нам нужно навести порядок в стране. И моя единственная функция сейчас - вернуть эту страну на уровень выше, чем когда-либо. И я думаю, мы можем это сделать", - заявил он.

Сегодня мы писали, что Илон Маск признал ошибку в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своей социальной сети.

Напомним, в конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Этот законопроект получил название One Big Beautiful Bill - один большой прекрасный законопроект.

Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Затем Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254437-dumayu-ya-mog-by-donald-tramp-vyskazalsya-o-proshchenii-ilona-maska/