"Никаких королей": крупнейшую акцию протеста готовят жители США ко дню рождения Трампа

По данным американских СМИ, 14 июня, в день рождения Дональда Трампа, во всех штатах пройдут акции протеста против политики действующего президента страны.

По данным ABC News, в день 250-летия армии США, который совпал с днем рождения Дональда Трампа, по всей стране пройдут более 1500 мероприятий против политики президента страны. Мероприятие получило название "День без королей".

Сообщается, что протесты должны были состояться еще в начале мая. Но, как рассказал один из организаторов, реакция президента Дональда Трампа на протесты против иммиграционной и таможенной полиции в Лос-Анджелесе привлекла гораздо больше людей.

По словам людей, которые намерены участвовать в протестах, "президент использует день рождения военных, чтобы отпраздновать свой собственный".

"Эта страна не принадлежит королю - и мы не позволим ему устроить себе парад, финансируемый десятками миллионов долларов наших налогоплательщиков, воруя у нас и лишая нас наших прав, наших свобод и программ, на которые полагаются наши семьи.

14 июня мы соберемся вместе, чтобы послать одно четкое сообщение: никаких престолов, никаких корон, никаких королей", - сказано в сообщении организаторов.

Как пишет Axios, протесты пройдут в 1400 населенных пунктах США. Кроме того, организаторы даже составили карту мест, где пройдут протесты. По мнению издания, мероприятие станет крупнейшим однодневным митингом против президента Трампа с начала его второго прихода к власти.

"No Kings" - это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней зданий суда до общественных парков, мы принимаем меры, чтобы отвергнуть авторитаризм", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что сам Трамп заявил, что любые протесты во время субботнего парада будут встречены "очень большой силой". По оценкам организаторов, миллионы людей будут протестовать на более чем 1800 митингах во всех 50 штатах и ​​содружествах, включая Пуэрто-Рико.

Международные митинги также запланированы в таких странах, как Колумбия, Малави, Италия, Португалия, Германия и Великобритани.

К слову, в одном из городов США акции протестов продолжаются с прошлой недели. Протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

На фоне беспорядков в Лос-Анджелесе с сегодняшнего дня начнет действовать комендантский час. Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Несмотря на это, Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате станет вновь безопасно.