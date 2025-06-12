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Крушение самолета в Индии: есть ли казахстанцы среди пострадавших

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Рухнувший самолет
Рухнувший самолет. Фото: x.com/RShivshankar

Сегодня в Индии рухнул пассажирский самолет компании Air India - есть ли казахстанцы среди пострадавших, ответили в МИД, передает МИА "Казинформ".

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"Посольство Казахстана в Нью-Дели на связи с компетентными органами Индии, информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала", - сообщили в МИД.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.

Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец.

Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.

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Крушение самолета в Индии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254806-krushenie-samoleta-v-indii-est-li-kazahstancy-sredi-postradavshih/