"Это все равно, что арестовать Трампа": Павел Дуров впервые рассказал о своем задержании во Франции

Глава Telegram Павел Дуров впервые подробно рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК. Он назвал свое задержание "абсурдом".

Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он впервые высказался о своем аресте в 2024 году. Слова Дурова на русском языке приводит издание РБК.

Так, Дуров заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции.

"Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так, трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет", - сказал Дуров.

По его словам, во Франции до этого преследовали мелкие приложения "без банковских счетов, без аудита", а Telegram - "совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность".

Он считает нелепыми обвинения французских властей в том, что "среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью", а он этому не помешал.

"Это все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд", - уверен основатель Telegram.

По его словам, несмотря на изоляцию, ему удалось сохранить физическую форму и придерживаться рациона.

"Кажется, мне сделали исключение по питанию. Все было нормально. Я не ем мясо, не ем фастфуд, рыбы было достаточно", - сообщил Дуров.

Он отметил, что занимался физическими упражнениями в камере, несмотря на отсутствие спортзала.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.