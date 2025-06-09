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Илон Маск, несмотря на ссору, поддержал Трампа из-за протестов в Лос-Анджелесе

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Миллиардер Илон Маск, несмотря на крупную ссору с президентом США Дональдом Трампом, в соцсети Х поддержал его решение ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес, передает NUR.KZ.

С 6 июня Лос-Анджелес охватили протесты, начавшиеся с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

"Этот момент требует решительного руководства. Президент не потерпит беспорядков и насилия", - написал Ди Вэнс в подписи к скриншоту с постом Трампа. Маск разместил пост на своей странице, добавив два эмодзи с американским флагом.

Помимо этого, Маск разместил фото с протестов, подписав, что "это не нормально".

Маск также встал на сторону Трампа в его споре с губернатором Лос-Анджелеса - тот выступил против ввода войск Нацгвардии в город.

"Губернатор Гэвин Ньюскам и "мэр" Басс должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали, и это теперь включает в себя продолжающиеся беспорядки в Лос-Анджелесе. Это не протестующие, это смутьяны и мятежники. Помните, НИКАКИХ МАСОК!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Маск разместил скриншот этого поста на своей странице в Х.

Отметим, ранее Русская служба BBC писала, что скорость, с которой Трамп отреагировал на протесты в Лос-Анджелесе, свидетельствует о том, что "его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее".

"Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности", - говорится в материале издания.

Подробнее - здесь.

Напомним, в конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта.

"У нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, будут ли они такими теперь", — сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

СМИ назвали эти слова прямой критикой Маска со стороны Трампа.

А в пятницу Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Сам Ди Вэнс на это заявил, что останется лоялен Трампу.

Между тем СМИ пишут, что, помимо прочего, большего всего Трампа взбесили намеки Маска на причастность президента к делу Эпштейна.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253441-ilon-mask-na-fone-krupnoy-ssory-podderzhal-trampa-iz-za-protestov-v-los-andzhelese/