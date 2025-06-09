Протесты в Лос-Анджелесе: политическая борьба, которую Трамп очень хочет вести

В ходе прошлогодней предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что не будет терпеть «беззаконие левых» на американских улицах и применит всю силу своих президентских полномочий.

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Это перевод материала корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера, опубликованного на сайте BBC News.

Протесты против действий Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Калифорнии предоставили ему возможность выполнить это обещание.

И неважно, что полиция Лос-Анджелеса заявила, что протесты были в основном мирными, а местные власти сказали, что они могут справиться с беспорядками и насилием.

Представители администрации Трампа заявили, что иммиграционные агенты подвергались нападениям и получали травмы, а местные правоохранительные органы слишком медленно реагировали на ситуацию.

«Ждать несколько часов, пока прибудет LAPD, или слушать, как они говорят нам, что не будут нас поддерживать, пока их сотрудник не окажется в опасной ситуации, — это просто нереально, когда происходит насилие», — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в интервью CBS News.

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что «действовала так быстро, как позволяла ситуация с безопасностью», и начала разгонять толпу в течение 55 минут после получения первого сигнала.

Несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, Трамп привлек две тысячи солдат Национальной гвардии, а министр обороны Пит Хегсет предупредил, что морские пехотинцы США уже находятся в «повышенной готовности» (это может стать редким случаем использования действующих военных на территории США).

К утру воскресенья Трамп объявил о победе и поблагодарил Национальную гвардию за восстановление порядка, хотя она еще не была полностью собрана.

Скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности.

В своем интервью CBS Кристи Ноэм заявила, что протесты Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда в 2020 году были разрешены без какого-либо контроля со стороны властей, но новая администрация будет действовать иначе.

«Мы не допустим повторения 2020 года», — сказала она.

Демократы, однако, заявили, что использование администрацией иммиграционных офицеров в масках и военной экипировке для ареста гражданских лиц в ресторанах и магазинах вызвало возмущение, а стремление президента задействовать солдат было неоправданным.

«То, что президент пошел на это, несмотря на отсутствие необходимости, нарушив многолетнюю традицию, только накалит ситуацию и ухудшит положение», — сказал сенатор от Нью-Джерси Кори Букер.

«Многие из этих мирных протестов возникают потому, что президент США сеет хаос и смуту, арестовывая людей, которые приходят на слушания по иммиграционным делам и пытаются соблюдать закон».

В США существует давняя традиция летних протестов, но сейчас — только начало июня.

Спустя пять месяцев после старта второго срока Трампа эти демонстрации в Калифорнии могут оказаться единичным событием — или началом более масштабных протестов.