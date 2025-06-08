Вице-президент США высказался о предложении объявить импичмент Трампу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые публично высказался о предложении объявить действующему лидеру страны Дональду Трампу импичмент, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Несколько дней назад американский миллиардер Илон Маск на фоне ухода с государственной службы ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Но сам Джей Ди Вэнс ответил, что Илон Маск совершает "огромную ошибку". Также Вэнс выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после развернувшейся публичной вражды.

"Я всегда буду лоялен к президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким ядерным. Но я надеюсь, что это возможно", - заявил Вэнс в подкасте.

Напомним, недавно Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа. Слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

Позже Илон Маск после ухода с госслужбы ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.

А Трамп заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Богатейший человек планеты Илон Маск, который потратил на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь, возмутился "такой неблагодарностью" президента и заявил, что тот бы не выиграл без него выборы.

Также стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов.