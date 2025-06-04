Маск назвал мерзостью "большой и прекрасный" законопроект Трампа

Илон Маск после ухода с госслужбы ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.

Своей мнение Маск опубликовал на платформе Х.

"Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный законопроект Конгресса о налогах является отвратительным и мерзким. Позор тем, кто за это голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", - написал Маск.

Как уточняет РБК, речь идет об экономическом законопроекте Трампа, реализующем его предвыборные обещания.

Официально документ называется One Big Beautiful Bill (Один большой прекрасный билль). Он продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до 4 трлн долларов, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно проект сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан).

В мае проект приняла Палата представителей, сейчас документ рассматривает сенат.

Издание отмечает, что проект критикует не только Маск. На этой неделе шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемым сокращением расходов на Medicaid и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP, которые они назвали жизненно важными для американских семей.

"Учитывая, насколько этот законопроект увеличивает государственный долг США, шокирует, что он по-прежнему наносит абсолютный ущерб 40% беднейших домохозяйств США", — говорится в письме.

Сам Трамп же пообещал, что проект не приведет к сокращениям в сфере социального обеспечения.

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

Слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

А ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Маск и сам отмечал, что планирует больше времени уделять своему бизнесу, а не работе в правительстве.