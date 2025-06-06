Трамп и Маск крупно поругались. Трамп назвал миллиардера безумцем, Маск обвинил президента в неблагодарности

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Богатейший человек планеты Илон Маск, который потратил на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь, возмутился "такой неблагодарностью" президента и заявил, что тот бы не выиграл без него выборы.

«У нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, будут ли они такими теперь», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в четверг.

Это стало самой прямой критикой Маска со стороны Трампа за то, что Маск (как и ряд республиканцев), назвал одно из главных начинаний Трампа во внутренней политике, «"Один Большой Прекрасный Закон" о налогах и ассигнованиях, "отвратительной мерзостью".

В ответ Маск выступил с еще более жесткими заявлениями в соцсети X, обвинив президента в "неблагодарности", добавив: "Без меня Трамп бы проиграл выборы".

После перепалки Трампа и Маска акции принадлежащей миллиардеру Tesla упали на 15% — это самое крупное падение за день за три месяца.

Маск покинул свой пост в Департаменте эффективности правительства после 129 дней работы. Он ушел на хорошей ноте: 30 мая Трамп вручил ему золотой ключ во время торжественной пресс-конференции.

Однако за последние дни Маск неоднократно критиковал бюджетный законопроект Трампа, который сейчас проходит через Конгресс, назвав его "омерзительным извращением" и написав: "Позор тем, кто проголосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно".

Законопроект был принят Палатой представителей при поддержке большинства республиканцев, несмотря на возражения всех демократов и нескольких представителей Республиканской партии. По оценкам экономистов, "большой прекрасный закон" Трампа, если в него не будут внесены поправки, увеличит дефицит бюджета США примерно на 600 млрд долларов.

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп снова раскритиковал Маска за его недовольство законопроектом, в котором делаются "невероятные вещи".

"Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю кухню этого законопроекта лучше, чем почти любой из сидящих здесь, — добавил он. — И вдруг у него возникли претензии. Он пока ничего плохого лично про меня не сказал, но уверен, это будет следующим шагом".

Трамп заявил, что Маск выступает против его "великолепного красивого законопроекта" из-за планов отменить налоговые льготы для электромобилей. Маск, который является генеральным директором производителя электромобилей Tesla, успел ответить в Х и на эту претензию.

"Да без разницы. Оставьте в законопроекте сокращение субсидий для электромобилей и солнечной энергии, хотя субсидии для нефтегаза никто и не тронул (очень нечестно!!), но уберите ГОРУ ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ СВИНИНЫ из законопроекта", — призвал он (в оригинале было DISGUSTING PORK — по всей видимости, имеется в виду идиома pork barrel (букв. "бочка с салом", на русский часто также переводится как "казенный пирог"), она означает бюджетные траты, пролоббированные политиками в интересах каких-либо узких групп избирателей, бизнесменов или самих политиков).

"Либо у вас получится большой и уродливый законопроект, либо стройный и красивый", — подчеркнул миллиардер.

В отдельном посте Маск опроверг заявление Трампа о том, что он был хорошо осведомлен о содержании законопроекта и потому якобы его публичная критика стала неожиданностью.

"Неправда. Этот законопроект мне не показывали ни разу и приняли его посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе даже не успел его прочитать!" — написал Маск.

Трамп в своей соцсети Truth Social настаивает, что дело было все-таки в электромобилях.

"Илон был на грани, я попросил его уйти, я отменил его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электрокары, которые больше никому не нужны (и он знал уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), — и он просто ПСИХАНУЛ!" — такую версию событий описал президент США.

И добавил, что лучший способ сэкономить миллиарды долларов из бюджета — это отменить все контракты и субсидии Маска: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что [46-й президент США Джо] Байден этого не сделал!".

Заочный спор президента США и самого богатого человека в мире продолжился обещанием Маска немедленно прекратить доставку космонавтов на МКС на кораблях Dragon его компании SpaceX "в свете заявления президента об аннулировании государственных контрактов".

Кроме того, Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Маск в DOGE

Будучи назначенным на должность с целью радикального сокращения государственных расходов, Маск инициировал массовые увольнения и полное упразднение таких ведомств, как Агентство США по международному развитию (USAID).

Его департамент утверждает, что им удалось сэкономить 180 миллиардов долларов. Это уступает первоначальной цели Маска — сократить расходы до 2 триллионов долларов.

"Ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем я думал, — говорил он. — Я знал, что есть проблемы, но, мягко говоря, улучшить ситуацию в Вашингтоне — это очень сложная задача".