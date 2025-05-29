Илон Маск покинул пост в администрации Трампа
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, передает NUR.KZ.
Илон Маск написал в своем аккаунте в X об истечении срока его полномочий.
"Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы", - написал он.
Напомним, слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходят уже несколько недель. Так, в конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США намекнул на свой уход
"Для меня было честью работать с вашим невероятным кабинетом. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - заявил тогда Маск.
До этого сам Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.
Позже Маск и сам заявлял, что планирует больше времени уделять своему бизнесу, а не работе в правительстве.
Кроме того, СМИ писали о нескольких ссорах Маска с членами администрации Трампа. Так, ранее стало известно, что Илон Маск и главный торговый советник Трампа Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Маск выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах". Позже Маск публично назвал Наварро идиотом.
До этого сообщалось, что Маск разругался с госсекретарем США Марко Рубио из-за кадровых сокращений. Трамп отреагировал на эту информацию, заявив, что у Рубио и Маска прекрасные отношения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250024-ilon-mask-pokinul-post-v-administracii-trampa/