Оппозиционер победил на выборах президента Южной Кореи

На внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от Национальной избирательной комиссии, по итогам подсчета 96,74 процента избирательных бюллетеней за кандидатуру Ли проголосовали 49,2 процента избирателей.

Его основной соперник от консервативной "Силы народа" Ким Мун Су получил поддержку 41,4 процента проголосовавших и признал свое поражение.

"Я смиренно приму решение народа", - заявил он журналистам и поздравил победившего кандидата.

Как только Национальная избирательная комиссия подтвердит результаты голосования, Ли Чжэ Мён займет пост президента, пишет издание.