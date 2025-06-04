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Оппозиционер победил на выборах президента Южной Кореи

Опубликовано:

Ли Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён. Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

На внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от Национальной избирательной комиссии, по итогам подсчета 96,74 процента избирательных бюллетеней за кандидатуру Ли проголосовали 49,2 процента избирателей.

Его основной соперник от консервативной "Силы народа" Ким Мун Су получил поддержку 41,4 процента проголосовавших и признал свое поражение.

"Я смиренно приму решение народа", - заявил он журналистам и поздравил победившего кандидата.

Как только Национальная избирательная комиссия подтвердит результаты голосования, Ли Чжэ Мён займет пост президента, пишет издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251980-oppozicioner-pobedil-na-vyborah-prezidenta-yuzhnoy-korei/