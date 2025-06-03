Выборы президента начались в Южной Корее
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После полугода политических потрясений, неопределенности и разногласий граждане Южной Кореи во вторник, 3 июня, выберут нового президента, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Как отмечает телеканал, эти выборы кажутся особенно значимыми: страна, союзник США и азиатский экономический и культурный центр, в течение нескольких месяцев находилась в затруднительном положении из-за сменяющих друг друга временных лидеров, одновременно ведя процесс импичмента Юну и проводя комплексное расследование ночи его кратковременного захвата власти.
"Все это время экономика Южной Кореи страдала, а на заднем плане маячила торговая война президента США Дональда Трампа и потенциальная глобальная рецессия.
Помочь Южной Корее восстановиться в случае избрания обещают два главных кандидата — юрист, ставший политиком, преследуемый судебными делами и переживший покушение, и бывший активист антиистеблишмента, ставший министром-консерватором", - говорится в материале.
Голосование началось во вторник утром, а победитель, скорее всего, будет объявлен ночью или в среду.
На пост президента Южной Кореи претендуют:
- Ли Чжэ Мен от Объединенной демократической партии,
- Ким Мун Су от партии "Гражданская сила",
- Ли Чжун Сок от Партии реформ,
- Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии.
Согласно опросу, лидером президентской гонки является Ли Чжэ Мён, он получил 45% поддержки респондентов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251629-vybory-prezidenta-nachalis-v-yuzhnoy-koree/