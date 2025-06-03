Выборы президента начались в Южной Корее

После полугода политических потрясений, неопределенности и разногласий граждане Южной Кореи во вторник, 3 июня, выберут нового президента, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, эти выборы кажутся особенно значимыми: страна, союзник США и азиатский экономический и культурный центр, в течение нескольких месяцев находилась в затруднительном положении из-за сменяющих друг друга временных лидеров, одновременно ведя процесс импичмента Юну и проводя комплексное расследование ночи его кратковременного захвата власти.

"Все это время экономика Южной Кореи страдала, а на заднем плане маячила торговая война президента США Дональда Трампа и потенциальная глобальная рецессия.

Помочь Южной Корее восстановиться в случае избрания обещают два главных кандидата — юрист, ставший политиком, преследуемый судебными делами и переживший покушение, и бывший активист антиистеблишмента, ставший министром-консерватором", - говорится в материале.

Голосование началось во вторник утром, а победитель, скорее всего, будет объявлен ночью или в среду.

На пост президента Южной Кореи претендуют:

Ли Чжэ Мен от Объединенной демократической партии,

Ким Мун Су от партии "Гражданская сила",

Ли Чжун Сок от Партии реформ,

Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии.

Согласно опросу, лидером президентской гонки является Ли Чжэ Мён, он получил 45% поддержки респондентов.