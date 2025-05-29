Досрочное голосование на выборах президента началось в Южной Корее
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В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится два дня, 29 и 30 мая. Отдать свои голоса на нем смогут 37,4% избирателей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Участки для досрочного голосования работают с 6.00 до 18.00 по местному времени.
Основная дата досрочных выборов президента в Южной Корее официально назначена на 3 июня, этот день временно объявят выходным. Основное голосование возможно только на закрепленном за гражданином избирательном участке с 6.00 до 20.00.
Как пишет издание, ссылаясь на результаты опроса, доля граждан, заявивших, что обязательно проголосуют на выборах, составила 86,8%, что сопоставимо с данными, зафиксированными перед выборами президента три года назад. При этом, по данным опроса, 83,7% респондентов сообщили, что уже определились с выбором кандидата, тогда как 16,0% пока не приняли окончательное решение.
На пост президента Южной Кореи претендуют:
- Ли Чжэ Мен от Объединенной демократической партии,
- Ким Мун Су от партии "Гражданская сила",
- Ли Чжун Сок от Партии реформ,
- Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии.
Согласно опросу, лидером президентской гонки является Ли Чжэ Мён, он получил 45% поддержки респондентов.
Напомним, 3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".
С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.
Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.
14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.
В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250081-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborah-prezidenta-nachalos-v-yuzhnoy-koree/