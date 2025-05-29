Досрочное голосование на выборах президента началось в Южной Корее

В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится два дня, 29 и 30 мая. Отдать свои голоса на нем смогут 37,4% избирателей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Участки для досрочного голосования работают с 6.00 до 18.00 по местному времени.

Основная дата досрочных выборов президента в Южной Корее официально назначена на 3 июня, этот день временно объявят выходным. Основное голосование возможно только на закрепленном за гражданином избирательном участке с 6.00 до 20.00.

Как пишет издание, ссылаясь на результаты опроса, доля граждан, заявивших, что обязательно проголосуют на выборах, составила 86,8%, что сопоставимо с данными, зафиксированными перед выборами президента три года назад. При этом, по данным опроса, 83,7% респондентов сообщили, что уже определились с выбором кандидата, тогда как 16,0% пока не приняли окончательное решение.

На пост президента Южной Кореи претендуют:

Ли Чжэ Мен от Объединенной демократической партии,

Ким Мун Су от партии "Гражданская сила",

Ли Чжун Сок от Партии реформ,

Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии.

Согласно опросу, лидером президентской гонки является Ли Чжэ Мён, он получил 45% поддержки респондентов.

Напомним, 3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.

14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.