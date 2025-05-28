Бесплатно или за 61 млрд долларов: Трамп предложил Канаде "Золотой купол", но озвучил условие

Дональд Трамп заявил, что предложил Канаде бесплатно присоединиться к "Золотому куполу", войдя в состав США, а иначе это будет стоить им 61 млрд долларов, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей сказочной системы "Золотого куполa" (противоракетной обороны - прим. ред.), что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают предложение!" - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце апреля, в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде, вновь заявил, что она должна стать 51-м американским штатом.

Добавим, что Трамп не в первый раз озвучивает идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

В начале года президент США Дональд Трамп назвал способ для Канады избежать пошлин в 25% - американский лидер вновь предложил Канаде войти в состав США.

Также в начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

Что касается "Золотого купола" - новой гигантской системы противоракетной обороны - ранее в мае Трамп заявил, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу его президентского срока, то есть через четыре года.