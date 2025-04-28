Трамп вновь предложил Канаде объединиться с США на фоне проводимых в стране выборов

Президент США Дональд Трамп в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде вновь заявил, что она должна стать 51-м американским штатом. Пост опубликован в Truth Social, передает NUR.KZ.

"Выберите человека, у которого есть силы и мудрость, чтобы вдвое снизить ваши налоги, увеличить вашу военную мощь бесплатно до самого высокого уровня в мире, сделать так, чтобы предприятия, занимающиеся автомобилями, сталью, алюминием, древесиной, энергетикой и другим выросли в четыре раза, без пошлин и налогов, если Канада станет драгоценным 51-м штатом США. Никаких больше искусственно проведенных много лет назад границ", - написал американский президент.

По утверждению Трампа, присоединение Канады к США "не имело бы недостатков".

"Америка больше не может передавать Канаде сотни миллиардов долларов в год, как это было в прошлом. Это не имеет смысла, если только Канада не станет штатом", - подчеркнул Дональд Трамп.

В начале года президент США Дональд Трамп назвал способ для Канады избежать пошлин в 25% - американский лидер вновь предложил Канаде войти в состав США.

При этом Трамп не в первый раз озвучивает идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

В начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".