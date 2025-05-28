Politico: США приостанавливают собеседования на студенческие визы

Власти США решили приостановить новые собеседования на получение студенческих виз, поскольку рассматривают возможность расширения проверки студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, ссылаясь на документ, подписанный госсекретарем Рубио, администрация Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в Соединенных Штатах, с помощью социальных сетей, что станет существенным расширением предыдущих подобных мер.

В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация предписывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований для заявителей на получение студенческой визы, говорится в документе.

Отмечается, что если такие меры действительно приняты, это может нанести серьезный удар по университетам, которые в значительной степени финансово зависят от иностранных студентов.

При этом, по данным издания, ранее администрация Белого дома уже вводила некоторые требования по проверке соцсетей, но они в основном были направлены на возвращающихся студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

Пока неясно, каким именно критериям должны соответствовать соцсети студентов, но в документе упоминаются указы Трампа о борьбе с терроризмом и антисемитизмом.

Напомним, на прошлой недели стало известно, что Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что таким образом Гарвард привлекли к ответственности за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, пропаганду насилия, антисемитизма и протеррористического поведения среди студентов на его территории.

Позже выяснилось, что в университете учатся 7 студентов из Казахстана. В Министерстве науки и высшего образования РК высказались о решении администрации Трампа.

После введения запрета Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа.

Между тем сам Трамп в соцсетях заявил, что почти 31% обучающихся в Гарварде - иностранцы.

"Эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил!

Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты. Это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - заявил Трамп.