NYT: Трамп намерен договориться с Китаем и Россией о разделении сфер влияния в мире

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния, передает NUR.KZ.

Отмечается, что на прошлой неделе американский президент заявил, что хочет нормализовать торговые отношения с Россией. Некоторые аналитики предполагают, что у Трампа есть идея договориться с Китаем и РФ о разделении сфер влияния.

По данным экспертов, на которых ссылается издание, действия и заявления Трампа говорят о том, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех держав (США, Китай и Россия) доминирует в своей части земного шара.

Эксперты подчеркивают, что это было бы возвращением к имперскому стилю правления XIX века.

По словам аналитиков, Трамп намерен укрепить позиции США в Западном полушарии, говоря о присоединении Канады, Гренландии и контролю за Панамским каналом. В то же время глава Белого дома говорит о выводе американских войск из разных стран мира, что, по словам экспертов, может быть на руку Китаю и России.

Профессор международной политики Флетчерской школы Университета Тафтса Моника Даффи Тофт заявила, что США, Россия и Китай стремятся к воображаемому прошлому, которое, по их мнению, было "более свободным и славным".

Стоит отметить, ранее издание NYT сообщало, что Трамп отстраняется от урегулирования конфликта в Украине. Ссылаясь на несколько собственных источников издание писало, что после разговора с Путиным Трамп дал понять, что отходит от конфликта, который он часто описывает как войну Европы.

Напомним также, 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Позже и Путин, и Трамп высказались о беседе в довольно положительном ключе. Путин назвал разговор откровенным и полезным, а Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Позже в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.