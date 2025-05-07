"Это позор": как в мире отреагировали на конфликт Индии и Пакистана

Сегодня ночью Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Эскалацию конфликта прокомментировали в ООН, в США и Китае, передает NUR.KZ.

Сегодня ночью Индия обстреляла Пакистан: Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщается о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем заявлении призвал вооруженные силы обеих стран проявлять сдержанность.

"Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", - сказал он.

Также, как пишут NBC News, Совет национальной безопасности США заявил, что осведомлен о ситуации и что госсекретарь Марко Рубио переговорил со своими коллегами в обеих странах.

"Он призывает Индию и Пакистан возобновить канал связи между своими лидерами, чтобы разрядить ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию", - сказал пресс-секретарь Брайан Хьюз.

Ранее, общаясь с журналистами, президент Дональд Трамп назвал конфликт "позором" и сказал: "Я просто надеюсь, что он закончится очень быстро".

Китай, граничащий с обеими странами, назвал удары "прискорбными" и призвал обе стороны "действовать в более широких интересах мира и стабильности".

Напомним, ранее 30 апреля министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия пока не прокомментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, до этого в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.