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В Ватикане похоронили папу Римского Франциска (видео)

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Похороны папы Римского Франциска
Похороны папы Римского Франциска. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Гроб с телом папы Римского Франциска положили в могилу в церкви Богоматери Великой в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Ватикане. Место захоронения он выбрал сам еще при жизни.

Пост с фотографией мраморной плиты с надписью "Франциск" на латыни опубликовал Ватикан в соцсети X.

"Папа Франциск похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре", - отмечается в посте.

Как сообщает CNN со ссылкой на информацию Ватикана, обряд погребения римского понтифика начался в 13:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны), а церемонию возглавил кардинал Кевин Фаррелл, которому было поручено организовать похороны Франциска, и который вскоре поможет организовать конклав для выбора преемника Франциска.

Церемония завершилась через полчаса.

Франциск, как отмечает издание, первый папа за более чем столетие, похороненный за стенами Ватикана. В своем завещании покойный понтифик попросил, чтобы на его могиле было написано только слово: "Franciscus".

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

Отметим, что три дня собор Святого Петра, где стоял гроб с телом папы Франциска, был открыт круглосуточно. Накануне вечером состоялась церемония прощания и закрытия гроба.

Сегодня днем состоялась траурная месса перед собором Святого Петра в Ватикане, которая проходила в присутствии мировых лидеров и правящих монархов, а также многотысячной толпы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239677-v-vatikane-pohoronili-papu-rimskogo-franciska-video/