Что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска

В пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет умер папа Франциск, возглавлявший Римско-Католическую церковь в течение последних 12 лет. Теперь Ватикану предстоит прощание с понтификом и процесс избрания нового папы.

Папа Римский Франциск I (до избрания носил имя Хорхе Марио Бергольо) скончался в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта.

Франциск возглавил Католическую церковь в марте 2013 года после добровольного ухода с поста папы Бенедикта XVI. Он стал первым понтификом, родившимся в Новом Свете, и сильно изменил Ватикан.

Похороны

Похороны папы римского проходят обычно по истечении девяти дней после его смерти. Все эти дни в церквях проходят заупокойные мессы.

Традиционно похороны папы — это сложная торжественная процедура. Однако в апреле прошлого года папа Франциск упростил церемониал, посчитав существующие обряды Ватикана слишком помпезными.

Изменения затронули как и саму церемонию, так и место захоронения.

Предыдущих понтификов хоронили в трех вложенных друг в друга гробах из кипариса, свинца и дуба. А папа Франциск выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком.

Отменил Франциск и другую традицию: раньше в гроб клали монеты, отчеканенные во время понтификата почившего папы и краткое описание его деяний.

Он также отказался от традиции выставлять тело покойного папы перед верующими в соборе святого Петра на катафалке — возвышенной платформе — вне гроба. Вместо этого скорбящим будет предложено отдать дань уважения, пока его тело будет находиться в гробу со снятой крышкой.

Не будет и торжественной церемонии запечатывания гроба, папа Франциск распорядился, чтобы ритуал был больше похож на похороны обычного христианина.

Франциск также станет первым папой за более чем столетие, который будет погребен за пределами Ватикана. Его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех главных папских базилик в Риме. От обычных базилик их отличает то, что они непосредственно подчиняются папе Римскому.

Кто выбирает нового Папу Римского?

Нового папу должны выбрать самые высокопоставленные чиновники Католической церкви, известные как Коллегия кардиналов. Их назначает непосредственно папа и обычно они являются рукоположенными епископами. Кроме того, все кардиналы — мужчины.

Голосовать за нового папу могут только те, кто еще не достиг возраста 80 лет — их называют «папабили». Сейчас в коллегию входят 252 католических кардинала и 183 из них обладают правом голоса. Остальные могут принимать участие в дебатах о том, кто должен занять место нового папы.

Как выбирают нового папу римского и что такое конклав?

Когда папа Римский умирает (или уходит в отставку, как это произошло с папой Бенедиктом XVI в 2013 году), кардиналы созываются на собрание в Ватикане, после чего проводится конклав — так называют выборы.

В период между смертью папы и избранием его преемника Церковью управляет Коллегия кардиналов, а Святой Престол считается вакантным.

Выборы проходят в строгой тайне в Сикстинской капелле, известной по росписи Микеланджело.

Каждый кардинал голосует за предпочтительного кандидата до тех пор, пока не будет выбран победитель — этот процесс может занять несколько дней. В прежние века голосование могло продолжаться неделями или даже месяцами. Некоторые кардиналы даже умирали, так и не определившись с кандидатурой нового понтифика.

Единственный источник информации о ходе голосования — это дым, который поднимается из печной трубы над Сикстинской капеллой после сожжения очередной порции бюллетеней. Если дым черный — это значит, что конклав не смог определиться с победителем, и голосование продолжается. Если из трубы пошел белый дым — это знак того, что новый понтифик избран.

Как объявляется решение о новом папе?

В течение часа после появления белого дыма новый папа предстает на балконе, выходящем на площадь Святого Петра.

Старший кардинал, участвующий в конклаве, объявляет решение словами «Habemus Papam». В переводе с латыни это означает «У нас есть папа».

Затем он называет имя нового папы, выбранное им для понтификата — это может быть как его настоящее имя, так и новое.

Например, папа Франциск родился как Хорхе Марио Бергольо, но выбрал другое имя в честь святого Франциска Ассизского.

Кто может стать Папой Римским?

Теоретически любой крещеный мужчина-католик может рассматриваться как кандидат на пост папы.

На практике же кардиналы, как правило, предпочитают выбирать одного из своих.

Когда на предыдущем конклаве в 2013 году был избран папа Франциск, уроженец Аргентины, он стал первым в истории понтификом из Южной Америки — региона, на который приходится около 28% всех католиков мира.

Но чаще всего кардиналы выбирают европейцев — и особенно итальянцев.

Из 266 Пап, избранных до настоящего времени, 217 были из Италии.

Это адаптированная версия статьи корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.