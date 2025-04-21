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The Guardian: Причину смерти Папы Римского Франциска озвучили в Ватикане

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска - он скончался сегодня от мозгового инсульта, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, Папа Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности. Об этом говорится в свидетельстве о смерти 88-летнего понтифика, опубликованном в понедельник ватиканским врачом Андреа Арканджели.

В сертификате, опубликованном Ватиканом, говорится также, что Папа Римский впал в кому, после чего умер.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта. Тем не менее подчеркивается, что в ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.

Также стало известно, что в Астане пройдет месса в память о Папе Римском Франциске.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237937-prichinu-smerti-papy-rimskogo-franciska-ozvuchili-v-vatikane/